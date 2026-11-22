Федеральна комісія зі зв’язку США проголосувала за заборону прямого доступу китайських телекомунікаційних компаній до американських телефонних номерів. Рішення, ухвалене у четвер, стосується China Mobile, China Telecom, China Unicom та інших постачальників послуг із підтримкою IP.

Позиція Китаю

Міністерство комерції Китаю заявило, що країна рішуче виступає проти рішення американського регулятора. Китайська сторона закликала Сполучені Штати відкликати заборону та попередила, що вживе необхідних контрзаходів, повідомляє Jerusalem Post.

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Аргументи сторін

Федеральна комісія зі зв’язку США пояснила своє рішення міркуваннями національної безпеки. Водночас китайське міністерство заявило, що американський регулятор просуває роз’єднання США та Китаю у сферах телекомунікацій, зв’язку, випробувань і сертифікації.

У Міністерстві комерції Китаю також заявили, що дії США суперечать консенсусу, якого досягли лідери двох країн.

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