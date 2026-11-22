Министерство обороны Израиля отвергло оценку Минфина страны о нехватке 100 млрд шекелей для финансирования закупок американского вооружения. Высокопоставленный источник в оборонном секторе назвал такие расчеты искажением цифр, сообщает The Jerusalem Post.

Спор об американской помощи

По словам источника, заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении помощи Израилю не означают, что средства уже стали недоступными. Комитет Сената США по ассигнованиям на этой неделе опубликовал израильские составляющие проекта американского бюджета на 2027 год, включающие финансирование в рамках меморандума о взаимопонимании между странами.

Представитель оборонного ведомства отметил, что проект бюджета еще может быть вынесен на голосование, а его положения могут измениться. В то же время, по его словам, сейчас нет оснований утверждать, что финансирование на 2027 год окончательно утрачено.

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Резервы в шекелях

Минфин заявлял о бюджетном разрыве в 31 млрд долларов, или более чем 100 млрд шекелей. Однако в оборонном ведомстве сообщили, что долларовые обязательства Израиля, выходящие за рамки действующего соглашения о военной помощи США после 2028 года, составляют около 16 млрд долларов.

Речь, в частности, идет о заключенных в последние годы контрактах на воздушные платформы, включая эскадрильи истребителей. Поставки самолетов и платежи за них будут продолжаться после 2028 года. Оборонное ведомство утверждает, что для каждого такого валютного обязательства решениями правительства предусмотрен резервный источник финансирования в шекелях на случай отсутствия американских средств.

По данным оборонного сектора, из многолетнего плана на 350 млрд шекелей реально на закупки планируется потратить около 200 млрд шекелей. Еще примерно 130 млрд шекелей зарезервировано на случай, если Израиль и США не заключат новое соглашение о военной помощи. В то же время выделение такого резерва может существенно ограничить возможности государственного бюджета по финансированию инфраструктуры, здравоохранения и образования.

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