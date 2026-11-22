W Izraelu, na Zachodnim Brzegu, w co najmniej czterech miejscach zgłoszono incydenty przemocy, które według Jerusalem Post są powiązane z ekstremistycznymi żydowskimi osadnikami. Chodziło o podpalenia i próby podpalenia samochodów oraz innego mienia należącego do Palestyńczyków.

Wsie, w których zgłoszono incydenty

Incydenty miały miejsce głównie w rejonie Ramallah oraz na Południowych Wzgórzach Hebronu. Wśród wsi, w których zgłaszano ataki, publikacja wymieniła Deir as-Sudan, al-Malik w pobliżu al-Mughayyir, Deir Abu Mashal w gubernatorstwie Ramallah, a także At-Tuwani na Południowych Wzgórzach Hebronu.

Według opisu publikacji na udostępnionych nagraniach widać samochody i inne palestyńskie mienie objęte ogniem lub uszkodzone podczas domniemanych prób podpalenia.

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Napisy po hebrajsku

Na miejscach incydentów, według Jerusalem Post, znaleziono napisy po hebrajsku zawierające groźby i wezwania do zemsty. Jeden z napisów zawierał sformułowanie, że Judea upadła i powstanie przez krew i ogień, inny wspominał tefilin i ostrzegał, by nie igrać z ogniem.

Okoliczności incydentów, tożsamość osób zaangażowanych oraz skala szkód nie zostały dotąd niezależnie ustalone. Publikacja zaznaczyła, że przypadki te miały miejsce po serii rzekomo motywowanych nacjonalistycznie ataków na palestyńskie mienie na Zachodnim Brzegu w ostatnich tygodniach.

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