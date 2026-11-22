Brytyjski pływak długodystansowy Lewis Pugh ukończył trzydniowy przepływ przez Cieśninę Ormuz, pokonując około 15 kilometrów. Wyruszył 15 listopada z Półwyspu Musandam i do 18 listopada opłynął przylądek Ormuz, informuje The National.

Przepływ w tle ataków na statki

56-letni Pugh, który jest Patronem Oceanów ONZ, powiedział, że zdecydował się na ten przepływ, aby zwrócić uwagę na środowiskowe konsekwencje wojny w Iranie dla lądu i wód regionu.

Według sportowca 30 minut po rozpoczęciu przepływu, kilka kilometrów od niego, trafiony został tankowiec naftowy. W poście w serwisie społecznościowym X Pugh napisał: „Eksplozje wstrząsały morzem wokół mnie. W kolejnych dniach widziałem dalsze ataki na żeglugę handlową oraz statki ogarnięte płomieniami”.

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Zapach chemikaliów w cieśninie

Pugh płynął jedynie w kąpielówkach, goglach i czepku z logo ONZ, robiąc po drodze postoje. Opisał warunki w cieśninie jako „ostry zapach chemikaliów”.

Po ukończeniu przepływu sportowiec zaapelował: „Zatrzymajcie walki. Otwórzcie cieśninę. Oczyśćcie zanieczyszczenia”. Publikacja zaznacza, że od początku konfliktu 28 lutego w regionie zgłoszono ponad 130 ataków na statki handlowe. Iran w ostatnich tygodniach informował o serii ataków na statki w Cieśninie Ormuz oraz u wybrzeży Omanu i ZEA, często obarczając operatorów odpowiedzialnością za zderzenia jednostek z minami morskimi.

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