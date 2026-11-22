Argentyński pomocnik Leandro Paredes upadł podczas wywiadu telewizyjnego po finale Copa Sudamericana w Barranquilli w Kolumbii. Jego klub Boca Juniors pokonał w decydującym meczu brazylijskie Atlético Mineiro 2:0, poinformowało BBC Sport.

Upał i wilgotność

32-letni piłkarz źle znosił upał i wysoką wilgotność w Barranquilli. Paredes został zmieniony w drugiej połowie, a później upadł podczas rozmowy z dziennikarzem telewizyjnym. Na opublikowanych nagraniach widać, jak dziennikarz próbował podtrzymać zawodnika, aby zamortyzować jego upadek.

Stan piłkarza

Po udzieleniu pomocy Paredes zdołał dojść do szatni i dołączył do świętowania drużyny. Po meczu napisał na Instagramie, że były to jedynie zawroty głowy.

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Główny trener Boca Juniors Rodolfo Arruabarrena oświadczył, że zauważył trudności u pomocnika pod koniec pierwszej połowy. Według niego w przerwie stan zawodnika nieco się poprawił, jednak około 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy było widać, że ma trudności.

Paredes rozpoczął karierę w Boca Juniors, a w 2015 roku przeniósł się do Europy, gdzie grał w Paris Saint-Germain, Romie i Juventusie.

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