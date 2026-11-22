Британский пловец на выносливость Льюис Пью завершил трёхдневный заплыв через Ормузский пролив, преодолев около 15 километров. Он стартовал 15 ноября с полуострова Мусандам и к 18 ноября обогнул мыс Ормуз, сообщает The National.

Заплыв на фоне атак на суда

56-летний Пью, являющийся Покровителем океанов ООН, заявил, что решил провести заплыв, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям войны в Иране для суши и вод региона.

По словам спортсмена, через 30 минут после начала заплыва в нескольких километрах от него был поражён нефтяной танкер. В публикации в социальной сети X Пью написал: «Взрывы сотрясали море вокруг меня. В последующие дни я видел дальнейшие атаки на коммерческое судоходство и суда, охваченные пламенем».

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Запах химикатов в проливе

Пью плыл только в плавках, очках и шапочке с логотипом ООН, делая остановки по пути. Он описал условия в проливе как «резкий запах химикатов».

После завершения заплыва спортсмен призвал: «Остановите боевые действия. Откройте пролив. Очистите загрязнения». Издание отмечает, что с начала конфликта 28 февраля в регионе сообщалось о более чем 130 атаках на коммерческие суда. Иран в последние недели заявлял о серии атак на корабли в Ормузском проливе и у побережья Омана и ОАЭ, часто возлагая на операторов ответственность за столкновения судов с морскими минами.

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