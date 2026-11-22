英国耐力游泳运动员刘易斯·普完成了为期三天的霍尔木兹海峡游泳，全程约15公里。据《The National》报道，他于11月15日从穆桑代姆半岛出发，并在11月18日前绕过霍尔木兹角。

在船只遇袭背景下游泳

56岁的普是联合国海洋赞助人。他表示，自己决定进行这次游泳，是为了引起人们对伊朗战争给该地区陆地和水域带来的环境后果的关注。

这名运动员表示，游泳开始30分钟后，一艘油轮在距离他数公里处遭到击中。普在社交平台X发文称：“爆炸震动了我周围的海面。在接下来的几天里，我看到了对商业航运的进一步袭击，以及被火焰吞没的船只。”

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海峡中的化学品气味

普只穿着泳裤、护目镜和印有联合国标志的泳帽游泳，并在途中停留。他将海峡中的状况描述为“刺鼻的化学品气味”。

完成游泳后，这名运动员呼吁：“停止战斗。开放海峡。清理污染。”该媒体指出，自冲突于2月28日开始以来，该地区已报告超过130起针对商船的袭击。伊朗近几周表示，霍尔木兹海峡以及阿曼和阿联酋沿岸发生了一系列针对船只的袭击，并经常将船只撞上水雷的责任归咎于运营商。

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