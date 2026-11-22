В Израиле, на Западном берегу, по меньшей мере в четырех местах сообщили об инцидентах насилия, которые, по данным Jerusalem Post, связывают с еврейскими поселенцами-экстремистами. Речь шла о поджогах и попытках поджога автомобилей и другого имущества, принадлежащего палестинцам.

Деревни, где сообщили об инцидентах

Инциденты преимущественно произошли в районе Рамаллы и на Южных Хевронских холмах. Среди деревень, где сообщали о нападениях, издание назвало Дейр-ас-Судан, аль-Малик возле аль-Мугайира, Дейр-Абу-Машаль в губернаторстве Рамалла, а также Ат-Тувани на Южных Хевронских холмах.

Согласно описанию издания, на опубликованных видео видны автомобили и другое палестинское имущество, охваченные огнем или поврежденные в ходе предполагаемых попыток поджога.

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Надписи на иврите

На местах инцидентов, по данным Jerusalem Post, обнаружили надписи на иврите с угрозами и призывами к мести. Одна из надписей содержала формулу о том, что Иудея пала и восстанет через кровь и огонь, другая упоминала тфилин и предостерегала от игр с огнем.

Обстоятельства инцидентов, личности причастных и масштабы ущерба пока независимо не установлены. Издание отметило, что эти случаи произошли после серии предположительно националистически мотивированных атак против палестинского имущества на Западном берегу в последние недели.

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