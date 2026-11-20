Спутниковые снимки зафиксировали на аэродроме Пучэн Нэйфу в китайской провинции Шэньси неизвестный беспилотный летательный аппарат, внешне похожий на американский палубный дрон-заправщик Boeing MQ-25 Stingray. Об этом сообщает The War Zone. Издание получило от компании Vantor изображения, датированные 23 апреля 2026 года; ранее аппарат также заметили на снимках Apple Maps и Bing Maps.

Сходства и различия

По оценке Vantor, размах крыла китайского беспилотника составляет примерно 66 футов, а длина — 49 футов. Для сравнения, MQ-25 имеет размах крыла около 75 футов и длину 51 фут. Аппарат меньше американского аналога и, по оценке The War Zone, относится к похожей общей категории конструкций.

В то же время спутниковые кадры указывают на несколько различий. Китайский дрон, вероятно, имеет суженную носовую часть, тогда как передняя часть фюзеляжа MQ-25 более плоская. Издание также обращает внимание на верхний воздухозаборник с зубчатыми краями. Хвостовое оперение аппарата, вероятно, имеет V-образную конфигурацию, однако его точные характеристики по снимкам установить невозможно. Назначение беспилотника и его производитель пока не определены.

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Возможное назначение

Обозреватель китайской аэрокосмической отрасли Андреас Руппрехт предположил, что Китай может разрабатывать палубный дрон-заправщик, способный также выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки. В то же время The War Zone отмечает, что аппарат может быть многоцелевой боевой беспилотной платформой или системой иного назначения и не обязательно пригоден для эксплуатации с авианосцев.

На снимках Пучэна также видны аппараты, которые издание идентифицирует как малозаметный беспилотник типа «летающее крыло» CH-7 и тяжелый реактивный дрон-носитель Jiutian. По словам Руппрехта, в течение последних одного-двух лет различные производители, вероятно, проводят там испытания беспилотных систем. Он также высказал версию, что Пучэн может быть специализированным центром тестирования дронов, связанным с Китайским летно-испытательным центром в Сиане.

Руппрехт обратил внимание и на малогабаритный винтовой демонстратор, представленный Shenyang Aircraft Corporation в 2025 году. Его компоновка в целом напоминала MQ-25, однако подтверждений связи этой модели с беспилотником в Пучэне нет.

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