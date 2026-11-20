卫星图像在中国陕西省蒲城内府机场拍到一架身份不明的无人飞行器，其外形类似美国舰载加油无人机波音MQ-25“黄貂鱼”。The War Zone报道称。该媒体从Vantor公司获得了拍摄日期为2026年4月23日的图像；此前，这架飞行器也曾出现在Apple Maps和Bing Maps的图像中。

相似之处与差异

根据Vantor的评估，这架中国无人机的翼展约为66英尺，机长为49英尺。作为对比，MQ-25的翼展约为75英尺，机长为51英尺。该飞行器小于美国同类机型，并且据The War Zone评估，属于相似的总体设计类别。

与此同时，卫星图像显示出若干差异。这架中国无人机可能具有收窄的机鼻部分，而MQ-25机身前部则更为平坦。该媒体还注意到一个带锯齿状边缘的顶部进气口。该飞行器的尾翼可能采用V形构型，但无法根据图像确定其确切特征。该无人机的用途及其制造商目前尚未确定。

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可能用途

中国航空航天业观察人士安德烈亚斯·鲁普雷希特推测，中国可能正在研制一款舰载加油无人机，同时能够执行情报、监视和侦察任务。与此同时，The War Zone指出，该飞行器可能是一种多用途作战无人平台或用于其他目的的系统，并不一定适合从航空母舰上运行。

蒲城的图像中还可见该媒体认定为CH-7低可探测性“飞翼”无人机和“九天”重型喷气式载机无人机的飞行器。鲁普雷希特表示，在过去一到两年间，不同制造商可能一直在那里测试无人系统。他还提出一种看法，即蒲城可能是一个与位于西安的中国飞行试验研究院有关联的专业无人机测试中心。

鲁普雷希特还提到，沈阳飞机公司于2025年展示了一款小型螺旋桨验证机。其总体布局类似MQ-25，但没有证实该型号与蒲城的无人机存在关联。

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