2026年第三季度，401(k)退休账户的平均余额较上一季度下降2%，至152,500美元。个人退休账户IRA的平均余额下降1%，至142,261美元。CNBC报道，援引Fidelity Investments的数据。

这两项指标均在第二季度达到创纪录水平。与此同时，IRA、401(k)和403(b)账户的平均余额仍高于一年前，并在长期内继续增长。

缴款略有下降

401(k)计划的综合平均缴款率，包括员工和雇主缴款，从上一季度的14.4%降至14.3%。Fidelity建议每年将收入的15%用于退休储蓄，其中包括雇主缴款。

Fidelity副总裁迈克·沙姆雷尔表示，财务担忧正促使人们改变个人财务决策。该公司还发现，部分投资者正在使用退休账户获取现金。

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贷款和困难提款

第三季度，持有未偿401(k)计划贷款的员工比例为19.6%，而上一季度为19.5%。办理新贷款的参与者比例维持在2.8%。

与此同时，使用困难提款的参与者比例从2.12%升至2.17%。在存在即时且重大的财务需求时，可获得此类提款而无需支付提前取款罚金，包括为避免失去住房、被驱逐，或支付意外医疗费用。不过，这类提款通常需要缴税。

Plan Sponsor Council of America的另一项研究显示，2025年，持有未偿贷款的401(k)计划参与者比例大幅上升，较一年前约12%的水平几乎翻倍。获得困难提款的人群比例连续第三年上升，从2022年的1.5%升至2025年的3.4%。

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