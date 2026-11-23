Средний баланс на пенсионных счетах 401(k) в третьем квартале 2026 года снизился на 2% по сравнению с предыдущим кварталом — до 152 500 долларов. Средний баланс на индивидуальных пенсионных счетах IRA сократился на 1%, до 142 261 доллара, сообщает CNBC со ссылкой на данные Fidelity Investments.

Оба показателя достигли рекордных уровней во втором квартале. В то же время средние балансы на счетах IRA, 401(k) и 403(b) остаются выше, чем годом ранее, и в долгосрочной перспективе продолжают расти.

Взносы немного сократились

Совокупная средняя ставка взносов в планы 401(k), учитывающая отчисления работников и работодателей, снизилась до 14,3% с 14,4% в предыдущем квартале. Fidelity рекомендует ежегодно направлять на пенсионные накопления 15% дохода с учетом взносов работодателя.

Вице-президент Fidelity Майк Шамрелл заявил, что финансовые опасения побуждают людей менять личные финансовые решения. Компания также зафиксировала, что часть вкладчиков использует пенсионные счета для получения наличных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Займы и выплаты из-за финансовых трудностей

Доля работников с непогашенным займом по программе 401(k) в третьем квартале составила 19,6% против 19,5% кварталом ранее. Доля участников, оформивших новый заем, осталась на уровне 2,8%.

В то же время доля участников, воспользовавшихся выплатой из-за финансовых трудностей, выросла до 2,17% с 2,12%. Такую выплату можно получить без штрафа за досрочное снятие средств при наличии немедленной и значительной финансовой потребности — в частности, чтобы избежать потери жилья, выселения или покрыть непредвиденные медицинские расходы. При этом такие выплаты обычно облагаются налогом.

Отдельное исследование Plan Sponsor Council of America показало, что в 2025 году доля участников планов 401(k) с непогашенными займами существенно выросла — почти вдвое, примерно с 12% годом ранее. Доля тех, кто получил выплату из-за финансовых трудностей, повышалась третий год подряд — до 3,4% в 2025 году с 1,5% в 2022 году.

Читай нас в