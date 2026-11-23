Średnie saldo na kontach emerytalnych 401(k) w trzecim kwartale 2026 roku spadło o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 152 500 dolarów. Średnie saldo na indywidualnych kontach emerytalnych IRA zmniejszyło się o 1%, do 142 261 dolarów — podaje CNBC, powołując się na dane Fidelity Investments.

Oba wskaźniki osiągnęły rekordowe poziomy w drugim kwartale. Jednocześnie średnie salda na kontach IRA, 401(k) i 403(b) pozostają wyższe niż rok wcześniej i w długiej perspektywie nadal rosną.

Wpłaty nieznacznie spadły

Łączna średnia stopa wpłat do planów 401(k), uwzględniająca składki pracowników i pracodawców, spadła do 14,3% z 14,4% w poprzednim kwartale. Fidelity zaleca przeznaczanie co roku 15% dochodu na oszczędności emerytalne, z uwzględnieniem składek pracodawcy.

Wiceprezes Fidelity Mike Shamrell powiedział, że obawy finansowe skłaniają ludzi do zmiany osobistych decyzji finansowych. Firma odnotowała również, że część inwestorów wykorzystuje konta emerytalne, aby uzyskać gotówkę.

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Pożyczki i wypłaty z powodu trudności finansowych

Odsetek pracowników z niespłaconą pożyczką w ramach programu 401(k) wyniósł w trzecim kwartale 19,6%, wobec 19,5% kwartał wcześniej. Odsetek uczestników, którzy zaciągnęli nową pożyczkę, pozostał na poziomie 2,8%.

Jednocześnie odsetek uczestników, którzy skorzystali z wypłaty z powodu trudności finansowych, wzrósł do 2,17% z 2,12%. Taką wypłatę można otrzymać bez kary za wcześniejsze wycofanie środków w przypadku natychmiastowej i znacznej potrzeby finansowej, w tym aby uniknąć utraty domu, eksmisji lub pokryć nieprzewidziane wydatki medyczne. Jednocześnie takie wypłaty są zazwyczaj opodatkowane.

Odrębne badanie Plan Sponsor Council of America wykazało, że w 2025 roku odsetek uczestników planów 401(k) z niespłaconymi pożyczkami znacząco wzrósł — niemal dwukrotnie, z około 12% rok wcześniej. Odsetek osób, które otrzymały wypłatę z powodu trudności finansowych, wzrósł trzeci rok z rzędu — do 3,4% w 2025 roku z 1,5% w 2022 roku.

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