西班牙终止了针对加泰罗尼亚前主席卡莱斯·普伊格德蒙特的刑事诉讼，该案与他2017年未能实现该地区独立的尝试有关。据Anadolu Agency报道，最高法院向他授予了赦免。

法院裁决

赦免同样适用于加泰罗尼亚前部长托尼·科明和柳伊斯·普伊格。针对这三名政治人士的诉讼已被终止，案件涉及在加泰罗尼亚独立运动期间涉嫌不当使用公共资金。

最高法院是在宪法法院作出裁决后作出这一决定的，该裁决要求将赦免扩大适用于这些违法行为。针对普伊格德蒙特、科明和普伊格的逮捕令早在10月就已被撤销。

居住在比利时的普伊格德蒙特以发布一首写给其“亲爱的敌人”的加泰罗尼亚诗歌回应这一决定。他所属的Junts党的总书记若尔迪·图鲁尔称，这项赦免是对西班牙国家的胜利，无论政府由保守派人民党还是社会党人领导。图鲁尔表示，预计普伊格德蒙特将在周日选举后返回，他将于周三在布鲁塞尔举行的新闻发布会上说明其计划。

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选举前夕的赦免

人民党领导人阿尔韦托·努涅斯·费霍表示，如果他赢得周日的选举，将废除赦免法。同时，废除该法律不会影响已经授予的赦免。

加泰罗尼亚主席、社会党人萨尔瓦多·伊利亚为赦免辩护，称其是关系正常化的一部分。首相佩德罗·桑切斯表示，他不会允许举行加泰罗尼亚独立公投，因为西班牙宪法不允许这样做。

Junts的七名议员在2023年帮助桑切斯获得新的首相任期，交换条件是承诺推动赦免。40dB民调预测，该党将在议会中获得四个席位，而2023年为七席。

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