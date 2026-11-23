В Испании прекратили уголовное производство в отношении бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона из-за его неудачной попытки добиться независимости региона в 2017 году. Как сообщает Anadolu Agency, Верховный суд предоставил ему амнистию.

Решение суда

Амнистия также распространяется на бывших каталонских министров Тони Комина и Льюиса Пуча. Производство в отношении трех политиков прекратили по делу о предполагаемом ненадлежащем использовании государственных средств во время движения за независимость Каталонии.

Верховный суд принял решение после постановления Конституционного суда, которое требовало распространить амнистию на эти правонарушения. Ордера на арест Пучдемона, Комина и Пуча отменили еще в октябре.

Пучдемон, проживающий в Бельгии, отреагировал на решение публикацией каталонского стихотворения, обращенного к его «дорогим врагам». Генеральный секретарь его партии Junts Жорди Туруль назвал амнистию победой над испанским государством независимо от того, возглавит ли правительство консервативная Народная партия или социалисты. По словам Туруля, возвращение Пучдемона ожидается после воскресных выборов, а в среду он должен изложить свои планы на пресс-конференции в Брюсселе.

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Амнистия накануне выборов

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что отменит закон об амнистии, если победит на выборах в воскресенье. В то же время отмена закона не повлияет на амнистии, которые уже были предоставлены.

Президент Каталонии, социалист Сальвадор Илья, защитил амнистию как составляющую нормализации отношений. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что не позволит провести референдум о независимости Каталонии, поскольку Конституция Испании этого не допускает.

Семь депутатов Junts помогли Санчесу получить новый премьерский мандат в 2023 году в обмен на обязательство продвигать амнистию. Опрос 40dB прогнозирует партии четыре места в парламенте против семи в 2023 году.

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