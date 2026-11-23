Google объявила о расширении функции Personal Intelligence в режиме AI Mode своего поиска: пользователи смогут по собственному желанию подключать к ней Google Drive, Google Wallet и приложение Gemini. Функция должна формировать более персонализированные ответы с учетом данных в сервисах Google. Об обновлении сообщает TechCrunch.

Данные из документов и кошелька

Personal Intelligence уже может использовать информацию из Gmail, Google Calendar и Google Photos. После подключения Google Drive система сможет учитывать данные из документов и таблиц, где может храниться информация о рабочих проектах или важных решениях. В качестве примера Google приводит подготовку персонализированного плана к налоговому сезону.

Интеграция с Google Wallet, по заявлению компании, должна помочь отслеживать финансовые цели, сокращать ежедневные расходы и эффективнее использовать вознаграждения по кредитным картам. Google отметила, что AI Mode будет иметь только доступ для чтения данных учетной записи Wallet и не сможет переводить деньги или управлять ими.

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Общий контекст с Gemini

Google также планирует дать возможность передавать контекст между приложением Gemini и AI Mode в поиске. Поэтому пользователь, который уже прорабатывал определенную идею в Gemini, сможет продолжить работу с ней в поиске без повторного ввода всей информации — и наоборот.

Подключение сервисов необязательно: Personal Intelligence можно в любой момент включить или выключить. В ближайшее время под ответами AI Mode должен появиться значок Personalization, который будет показывать контекст, использованный системой. Кроме того, Google сообщила, что ответы в AI Overviews и AI Mode будут учитывать недавний поисковый контекст пользователя.

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