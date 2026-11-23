Google оголосила про розширення функції Personal Intelligence у режимі AI Mode свого пошуку: користувачі зможуть за власним бажанням підключати до неї Google Drive, Google Wallet і застосунок Gemini. Функція має формувати персоналізованіші відповіді з урахуванням даних у сервісах Google. Про оновлення повідомляє TechCrunch.

Дані з документів і гаманця

Personal Intelligence вже може використовувати інформацію з Gmail, Google Calendar і Google Photos. Після підключення Google Drive система зможе враховувати дані з документів і таблиць, де може зберігатися інформація про робочі проєкти або важливі рішення. Як приклад Google наводить підготовку персоналізованого плану до податкового сезону.

Інтеграція з Google Wallet, за заявою компанії, має допомогти відстежувати фінансові цілі, скорочувати щоденні витрати та ефективніше використовувати винагороди за кредитними картками. Google зазначила, що AI Mode матиме лише доступ для читання даних облікового запису Wallet і не зможе переказувати гроші чи керувати ними.

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Спільний контекст із Gemini

Також Google планує дати змогу передавати контекст між застосунком Gemini та AI Mode у пошуку. Тож користувач, який уже опрацьовував певну ідею в Gemini, зможе продовжити роботу з нею у пошуку без повторного введення всієї інформації — і навпаки.

Підключення сервісів є необов’язковим: Personal Intelligence можна в будь-який момент увімкнути або вимкнути. Найближчим часом під відповідями AI Mode має з’явитися значок Personalization, який показуватиме контекст, використаний системою. Крім того, Google повідомила, що відповіді в AI Overviews і AI Mode враховуватимуть нещодавній пошуковий контекст користувача.

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