Google ogłosiło rozszerzenie funkcji Personal Intelligence w trybie AI Mode swojej wyszukiwarki: użytkownicy będą mogli dobrowolnie podłączać do niej Google Drive, Google Wallet oraz aplikację Gemini. Funkcja ma tworzyć bardziej spersonalizowane odpowiedzi z uwzględnieniem danych w usługach Google. O aktualizacji informuje TechCrunch.

Dane z dokumentów i portfela

Personal Intelligence może już wykorzystywać informacje z Gmaila, Kalendarza Google i Zdjęć Google. Po podłączeniu Google Drive system będzie mógł uwzględniać dane z dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, w których mogą być przechowywane informacje o projektach służbowych lub ważnych decyzjach. Jako przykład Google podaje przygotowanie spersonalizowanego planu na sezon podatkowy.

Integracja z Google Wallet, według firmy, ma pomóc śledzić cele finansowe, ograniczać codzienne wydatki i skuteczniej wykorzystywać nagrody z kart kredytowych. Google zaznaczyło, że AI Mode będzie mieć jedynie dostęp do odczytu danych konta Wallet i nie będzie mogło przekazywać ani zarządzać pieniędzmi.

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Wspólny kontekst z Gemini

Google planuje również umożliwić przekazywanie kontekstu między aplikacją Gemini a AI Mode w wyszukiwarce. Użytkownik, który już pracował nad określonym pomysłem w Gemini, będzie więc mógł kontynuować pracę nad nim w wyszukiwarce bez ponownego wprowadzania wszystkich informacji — i odwrotnie.

Podłączanie usług jest opcjonalne: Personal Intelligence można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. W najbliższym czasie pod odpowiedziami AI Mode ma pojawić się ikona Personalization, która będzie wskazywać kontekst wykorzystany przez system. Ponadto Google poinformowało, że odpowiedzi w AI Overviews i AI Mode będą uwzględniać niedawny kontekst wyszukiwania użytkownika.

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