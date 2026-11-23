Finał amerykańskiej National Football League — Super Bowl 2027 — po raz pierwszy będzie transmitowany w kinach IMAX. Mecz odbędzie się 14 lutego na stadionie SoFi Stadium w Inglewood w Kalifornii, a będzie można go obejrzeć w setkach sal IMAX w USA i wybranych innych krajach, informuje Variety.

Czterogodzinna transmisja

IMAX realizuje projekt wspólnie z ESPN, The Walt Disney Company i NFL. Czterogodzinny pokaz obejmie główną transmisję meczu ESPN, relacje przedmeczowe i pomeczowe, a także show w przerwie, którego gwiazdą będzie Jay-Z.

Sprzedaż biletów do kin ma rozpocząć się w styczniu. Firmy planują ogłosić pełną listę uczestniczących sal oraz szczegóły zakupu biletów w najbliższych tygodniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Największe wydarzenie na żywo w historii IMAX

Pokaz Super Bowl będzie największym wydarzeniem na żywo w historii IMAX. Wśród alternatywnych treści sieci wcześniej znajdowały się transmisje Mistrzostw Świata FIA Formuły 1.

Prezes The Walt Disney Company ds. integracji dużych wydarzeń Ken Potrok oświadczył, że partnerstwo z NFL i IMAX poszerzy możliwości wspólnego oglądania meczu. Dyrektor generalny IMAX Rich Gelfond nazwał program Super Bowl ważnym kamieniem milowym dla firmy i zaznaczył, że widowiskowość, dźwięk i dramaturgia meczu odpowiadają formatowi IMAX.

Czytaj nas na