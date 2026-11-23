Google宣布扩大其搜索AI Mode中的Personal Intelligence功能：用户将能够自行选择连接Google Drive、Google Wallet和Gemini应用。该功能旨在根据Google服务中的数据生成更具个性化的回答。TechCrunch报道了此次更新。

来自文档和钱包的数据

Personal Intelligence已经可以使用Gmail、Google Calendar和Google Photos中的信息。连接Google Drive后，系统将能够参考文档和电子表格中的数据，其中可能存储着有关工作项目或重要决定的信息。Google以为报税季准备个性化计划为例。

该公司表示，与Google Wallet的整合将有助于追踪财务目标、减少日常支出，并更有效地使用信用卡奖励。Google指出，AI Mode将仅拥有对Wallet账户数据的只读访问权限，无法转账或管理资金。

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与Gemini共享上下文

Google还计划允许在Gemini应用与搜索中的AI Mode之间传递上下文。因此，已经在Gemini中研究过某一想法的用户，无需再次输入全部信息，就能在搜索中继续处理该想法——反之亦然。

连接服务并非强制：Personal Intelligence可随时开启或关闭。不久后，AI Mode回答下方将出现Personalization图标，显示系统使用的上下文。此外，Google表示，AI Overviews和AI Mode中的回答将考虑用户近期的搜索上下文。

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