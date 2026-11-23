杰瑞德·库什纳表示，如果以色列继续当前针对加沙地带的方针，就有陷入国际孤立的风险。他说，该国正处于十字路口：在10月7日的袭击之后，它既可以变得更安全、与国际社会更好地融合，也可能走向国际弃儿的地位。

库什纳是在《纽约杂志》的一篇人物专访中作出这一表态的，《耶路撒冷邮报》对此进行了引用。他的评论是在讨论美国总统唐纳德·特朗普加沙计划实施陷入停滞时发表的。库什纳参与美国有关加沙的外交努力，尽管他并未在政府中担任正式职务。

关于解除武装的谈判

据《纽约杂志》报道，库什纳8月在埃及会见了哈马斯代表，以争取获得明确的解除武装承诺。之后，他抵达耶路撒冷，敦促以色列总理本雅明·内塔尼亚胡允许和平委员会推进加沙重建计划。

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该杂志写道，内塔尼亚胡当时没有表示同意。和平委员会在11月17日提交给联合国安理会的报告中称，哈马斯和其他巴勒斯坦组织于7月同意了一份路线图，根据该路线图，它们将放弃武器。

计划中尚未解决的细节

和平委员会指出，落实协议的关键细节尚未达成一致。被指定管理加沙的巴勒斯坦技术官僚委员会尚未进入该地带，国际稳定部队也尚未在那里部署。

在同一篇人物专访中，库什纳还谈及了与伊朗有关的接触。他表示，在2月日内瓦核谈判后，他与美国特使史蒂夫·威特科夫得出结论：伊朗的提议将使德黑兰保留迅速接近制造核武器的能力。库什纳称，他在美国军事行动开始前向特朗普传达了这一评估。

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