Джаред Кушнер заявил, что Израиль рискует оказаться в международной изоляции, если продолжит нынешний курс в отношении сектора Газа. По его словам, страна находится на распутье: после атак 7 октября она может стать безопаснее и лучше интегрированной в мировое сообщество либо двигаться к статусу международного изгоя.

Об этом Кушнер сказал в профайле New York Magazine, на который ссылается Jerusalem Post. Его комментарии прозвучали во время обсуждения застоя в реализации плана президента США Дональда Трампа по Газе. Кушнер участвует в дипломатических усилиях США в отношении Газы, хотя не занимает официальной должности в администрации.

Переговоры о разоружении

По данным New York Magazine, в августе Кушнер встречался в Египте с представителями ХАМАС, чтобы добиться четкого обязательства по разоружению. После этого он прибыл в Иерусалим и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешить Совету мира продвигать план восстановления Газы.

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Как пишет издание, Нетаньяху в тот момент не дал согласия. В докладе для Совета Безопасности ООН от 17 ноября Совет мира сообщил, что ХАМАС и другие палестинские группировки в июле согласовали дорожную карту, согласно которой они должны были отказаться от оружия.

Нерешенные детали плана

Совет мира отметил, что ключевые детали выполнения договоренностей еще не согласованы. Палестинский технократический комитет, определенный для управления Газой, еще не вошел в сектор, а международные силы стабилизации туда не развернуты.

В том же профайле Кушнер также рассказал о контактах по Ирану. Он заявил, что после февральских ядерных переговоров в Женеве вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом пришел к выводу: иранское предложение позволило бы Тегерану сохранить возможность быстро приблизиться к созданию ядерного оружия. По словам Кушнера, он передал эту оценку Трампу до начала американской военной кампании.

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