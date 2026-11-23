Jared Kushner oświadczył, że Izrael ryzykuje znalezieniem się w międzynarodowej izolacji, jeśli będzie kontynuował obecną politykę wobec Strefy Gazy. Jak powiedział, kraj stoi na rozdrożu: po atakach z 7 października może stać się bezpieczniejszy i lepiej zintegrowany ze społecznością międzynarodową albo zmierzać ku statusowi międzynarodowego pariasa.

Kushner powiedział o tym w profilu opublikowanym przez New York Magazine, na który powołuje się Jerusalem Post. Jego komentarze padły podczas dyskusji o impasie we wdrażaniu planu prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącego Gazy. Kushner uczestniczy w amerykańskich wysiłkach dyplomatycznych dotyczących Gazy, choć nie zajmuje formalnego stanowiska w administracji.

Negocjacje w sprawie rozbrojenia

Według New York Magazine Kushner spotkał się w sierpniu w Egipcie z przedstawicielami Hamasu, aby uzyskać jednoznaczne zobowiązanie do rozbrojenia. Następnie przybył do Jerozolimy i wezwał premiera Izraela Binjamina Netanjahu, aby pozwolił Radzie Pokoju realizować plan odbudowy Gazy.

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Jak pisze magazyn, Netanjahu nie wyraził wówczas zgody. W raporcie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ z 17 listopada Rada Pokoju poinformowała, że Hamas i inne palestyńskie ugrupowania uzgodniły w lipcu mapę drogową, zgodnie z którą miały zrezygnować z broni.

Nierozstrzygnięte szczegóły planu

Rada Pokoju zaznaczyła, że kluczowe szczegóły wdrożenia porozumień nie zostały jeszcze uzgodnione. Palestyński komitet technokratyczny wyznaczony do administrowania Gazą nie wszedł jeszcze do Strefy, a międzynarodowe siły stabilizacyjne nie zostały tam rozmieszczone.

W tym samym profilu Kushner opowiedział również o kontaktach dotyczących Iranu. Oświadczył, że po lutowych negocjacjach nuklearnych w Genewie wraz ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem doszedł do wniosku, iż irańska propozycja pozwoliłaby Teheranowi zachować możliwość szybkiego zbliżenia się do stworzenia broni jądrowej. Według Kushnera przekazał tę ocenę Trumpowi przed rozpoczęciem amerykańskiej kampanii wojskowej.

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