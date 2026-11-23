W Hiszpanii umorzono postępowanie karne przeciwko byłemu prezydentowi Katalonii Carlesowi Puigdemontowi w związku z jego nieudaną próbą uzyskania niepodległości regionu w 2017 roku. Jak informuje Anadolu Agency, Sąd Najwyższy objął go amnestią.

Decyzja sądu

Amnestia obejmuje również byłych katalońskich ministrów Toniego Comína i Lluísa Puiga. Postępowanie wobec trzech polityków umorzono w sprawie domniemanego niewłaściwego wykorzystania środków publicznych podczas ruchu na rzecz niepodległości Katalonii.

Sąd Najwyższy podjął decyzję po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które nakazywało rozszerzyć amnestię na te przestępstwa. Nakazy aresztowania Puigdemonta, Comína i Puiga uchylono już w październiku.

Puigdemont, który mieszka w Belgii, zareagował na decyzję publikacją katalońskiego wiersza skierowanego do jego „drogich wrogów”. Sekretarz generalny jego partii Junts, Jordi Turull, nazwał amnestię zwycięstwem nad państwem hiszpańskim niezależnie od tego, czy na czele rządu stanie konserwatywna Partia Ludowa, czy socjaliści. Według Turulla powrotu Puigdemonta oczekuje się po niedzielnych wyborach, a w środę ma on przedstawić swoje plany na konferencji prasowej w Brukseli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Amnestia przed wyborami

Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo oświadczył, że uchyli ustawę o amnestii, jeśli wygra niedzielne wybory. Jednocześnie uchylenie ustawy nie wpłynie na amnestie, które zostały już przyznane.

Prezydent Katalonii, socjalista Salvador Illa, bronił amnestii jako elementu normalizacji stosunków. Premier Pedro Sánchez oświadczył, że nie dopuści do referendum w sprawie niepodległości Katalonii, ponieważ konstytucja Hiszpanii na to nie pozwala.

Siedmiu deputowanych Junts pomogło Sánchezowi uzyskać nowy mandat premiera w 2023 roku w zamian za zobowiązanie do forsowania amnestii. Sondaż 40dB prognozuje dla partii cztery miejsca w parlamencie, wobec siedmiu w 2023 roku.

Czytaj nas na