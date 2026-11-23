分析公司Elliptic表示，在币安加密货币交易所遭黑客攻击时被盗的63亿美元中，至少有2.47亿美元通过CoinJoin比特币交易流转。该机制将多名用户的资金合并，使追踪其后续流向更加困难，CoinDesk报道。

Elliptic创始人汤姆·罗宾逊指出，截至11月20日，约23.5亿美元仍留在与此次盗窃有关的加密钱包中。该公司评估认为，大部分资产可能仍由朝鲜黑客控制，而被盗加密货币被兑换成现金的证据很少。

CoinJoin操作

Elliptic称，几乎所有已发现的CoinJoin操作均由一名仅以Kruw为人所知的人协调。罗宾逊表示，这类活动正日益集中在每天特定的时段。他认为，这种规律可能表明资金正被转交给可能在中国开展活动的洗钱者，但时间数据不足以得出最终结论。

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Elliptic的调查涵盖至少16条区块链上的超过2.7万个钱包以及约9万笔交易。该公司表示，28.5亿美元被盗资产已被冻结或扣押。Elliptic称，其余加密资产在钱包之间转移并被兑换为比特币——这可能是黑客或在中国活动的潜在洗钱者所为。

资产冻结

美国联邦调查局将10月29日的攻击与朝鲜黑客组织TraderTraitor联系起来。朝鲜否认参与其中。币安表示，此次黑客攻击始于一次面试，之后攻击者通过被入侵的软件和虚假的招聘面试，历时数月渗透该公司的系统。

阿布扎比一家法院向币安发出了针对盗窃所得的全球冻结令。该命令禁止攻击者转移存放在交易所的资产，但无法阻止他们从所控制的钱包中转账。另行发布的法院命令要求包括Circle Internet和BitGo Holdings在内的公司继续冻结已识别出的资产。法院将于12月1日审议由18家公司移交已被冻结资产的问题。

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