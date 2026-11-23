Firma analityczna Elliptic poinformowała, że co najmniej 247 mln dolarów z 6,3 mld dolarów skradzionych podczas włamania na giełdę kryptowalut Binance przeszło przez transakcje Bitcoin CoinJoin. Mechanizm ten łączy środki kilku użytkowników, utrudniając śledzenie ich dalszego przepływu, podaje CoinDesk.

Założyciel Elliptic Tom Robinson zaznaczył, że według stanu na 20 listopada około 2,35 mld dolarów pozostawało w portfelach kryptowalutowych powiązanych z kradzieżą. Według oceny firmy większość aktywów prawdopodobnie nadal kontrolują północnokoreańscy hakerzy, a dowodów na konwersję skradzionej kryptowaluty na gotówkę jest niewiele.

Operacje CoinJoin

Według Elliptic niemal wszystkie wykryte operacje CoinJoin były koordynowane przez osobę znaną jedynie jako Kruw. Robinson stwierdził, że aktywność coraz bardziej koncentruje się w określonych godzinach każdego dnia. Jego zdaniem taka prawidłowość może wskazywać na przekazywanie środków osobom piorącym pieniądze, które mogą działać z Chin, jednak dane dotyczące czasu nie pozwalają na ostateczny wniosek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo Elliptic objęło ponad 27 tys. portfeli w co najmniej 16 blockchainach oraz około 90 tys. transakcji. Firma poinformowała, że 2,85 mld dolarów skradzionych aktywów zostało zamrożonych lub zajętych. Pozostałe aktywa kryptowalutowe, według Elliptic, były przenoszone między portfelami i konwertowane na bitcoiny — mogli to robić hakerzy lub potencjalni pralnicy pieniędzy działający z Chin.

Zamrożenie aktywów

FBI powiązało atak z 29 października z północnokoreańską grupą hakerską TraderTraitor. Korea Północna zaprzeczyła udziałowi. Binance oświadczyło, że włamanie zaczęło się od jednej rozmowy kwalifikacyjnej, po czym sprawcy przez miesiące przenikali do systemów firmy za pośrednictwem skompromitowanego oprogramowania i fałszywych rozmów rekrutacyjnych.

Sąd w Abu Zabi wydał na rzecz Binance ogólnoświatowy nakaz zamrożenia dochodów z kradzieży. Zakazuje on sprawcom przenoszenia aktywów znajdujących się na giełdach, lecz nie może zablokować transferów z kontrolowanych przez nich portfeli. Odrębne nakazy sądowe zobowiązują firmy, w tym Circle Internet i BitGo Holdings, do utrzymania wykrytych aktywów w stanie zamrożenia. 1 grudnia sąd ma rozpatrzyć kwestię przekazania aktywów już zamrożonych przez 18 firm.

Czytaj nas na