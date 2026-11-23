Аналитическая компания Elliptic заявила, что не менее $247 млн из $6,3 млрд, похищенных при взломе криптобиржи Binance, прошли через Bitcoin-транзакции CoinJoin. Этот механизм объединяет средства нескольких пользователей, затрудняя отслеживание их дальнейшего движения, сообщает CoinDesk.

Основатель Elliptic Том Робинсон отметил, что по состоянию на 20 ноября около $2,35 млрд оставались в криптокошельках, связанных с кражей. По оценке компании, большинство активов, вероятно, по-прежнему контролируют северокорейские хакеры, а доказательств конвертации похищенной криптовалюты в наличные немного.

Операции CoinJoin

По данным Elliptic, почти все выявленные операции CoinJoin координировал человек, известный только как Kruw. Робинсон заявил, что активность все больше концентрируется в определенные часы каждого дня. По его мнению, такая закономерность может указывать на передачу средств отмывателям денег, которые могут работать из Китая, однако временные данные не позволяют сделать окончательный вывод.

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Расследование Elliptic охватило более 27 тыс. кошельков как минимум в 16 блокчейнах и около 90 тыс. транзакций. Компания сообщила, что $2,85 млрд похищенных активов были заморожены или изъяты. Остальные криптоактивы, по данным Elliptic, перемещали между кошельками и конвертировали в биткоины — это могли делать хакеры или потенциальные отмыватели средств, работающие из Китая.

Заморозка активов

ФБР связало атаку 29 октября с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor. Северная Корея отрицала причастность. Binance заявила, что взлом начался с одного собеседования, после чего злоумышленники месяцами проникали в системы компании через скомпрометированное программное обеспечение и фальшивые рекрутинговые собеседования.

Суд в Абу-Даби предоставил Binance всемирный приказ о замораживании доходов от кражи. Он запрещает злоумышленникам перемещать активы, находящиеся на биржах, но не может заблокировать переводы из контролируемых ими кошельков. Отдельные судебные приказы обязывают компании, в частности Circle Internet и BitGo Holdings, сохранять выявленные активы замороженными. 1 декабря суд должен рассмотреть вопрос о передаче уже замороженных активов 18 компаниями.

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