歌手爱莉安娜·格兰德发布了关于其 Eternal Sunshine 巡演电影的预告片，该片将很快登陆 Peacock 平台。该项目的形式——纪录片或演唱会电影——目前尚未明确，Variety报道。

演出预告

视频中，格兰德在巡演的一个表演环节中亮相：她站在舞台中央，循环播放歌曲 Eternal Sunshine 中的一段人声。片段结尾出现文字，宣布该项目即将登陆 Peacock。

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素材制作工作

上周，这位歌手还发布了她与导演克里斯蒂安·布雷斯劳尔及剪辑师安德鲁·莫罗在剪辑工作室的照片。布雷斯劳尔此前曾与格兰德合作拍摄 Yes, And? 和 We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) 的音乐视频，并担任 Brighter Days Ahead 的联合导演和联合编剧。莫罗曾剪辑 Renaissance: A Film by Beyoncé 和 Lil Nas X: Long Live Montero 两部电影。

Eternal Sunshine 巡演于6月6日在 Oakland Arena 启动。格兰德在纽约 Barclays Center 举办了五场演出，巡演最终以在伦敦 O2 Arena 举行的十场演出结束。

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