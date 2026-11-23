Співачка Аріана Гранде опублікувала тизер фільму про її тур Eternal Sunshine, який незабаром вийде на платформі Peacock. Формат проєкту — документальний або концертний фільм — наразі не уточнювали, повідомляє Variety.

Тизер із виступу

У відео Гранде показано під час одного з номерів туру: вона стоїть у центрі сцени та зациклює вокальну партію з композиції Eternal Sunshine. Наприкінці кліпу з’являється напис про майбутню появу проєкту на Peacock.

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Минулого тижня співачка також оприлюднила фото з монтажної студії разом із режисером Крістіаном Бреслауером і монтажером Ендрю Морроу. Бреслауер раніше працював із Гранде над кліпами Yes, And? та We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), а також був співрежисером і співавтором Brighter Days Ahead. Морроу монтував фільми Renaissance: A Film by Beyoncé та Lil Nas X: Long Live Montero.

Тур Eternal Sunshine стартував 6 червня на арені Oakland Arena. Гранде дала п’ять концертів у нью-йоркському Barclays Center, а гастролі завершилися десятьма виступами на лондонській O2 Arena.

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