Ариана Гранде анонсировала фильм о туре, который выйдет на Peacock — Variety
Певица Ариана Гранде опубликовала тизер фильма о своем туре Eternal Sunshine, который вскоре выйдет на платформе Peacock. Формат проекта — документальный или концертный фильм — пока не уточняется, сообщает Variety.
Тизер с выступления
В видео Гранде показана во время одного из номеров тура: она стоит в центре сцены и зацикливает вокальную партию из композиции Eternal Sunshine. В конце ролика появляется надпись о скором появлении проекта на Peacock.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Работа над материалом
На прошлой неделе певица также опубликовала фотографии из монтажной студии вместе с режиссером Кристианом Бреслауэром и монтажером Эндрю Морроу. Бреслауэр ранее работал с Гранде над клипами Yes, And? и We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), а также был сорежиссером и соавтором Brighter Days Ahead. Морроу монтировал фильмы Renaissance: A Film by Beyoncé и Lil Nas X: Long Live Montero.
Тур Eternal Sunshine стартовал 6 июня на арене Oakland Arena. Гранде дала пять концертов в нью-йоркском Barclays Center, а гастроли завершились десятью выступлениями на лондонской O2 Arena.