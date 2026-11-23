Piosenkarka Ariana Grande opublikowała teaser filmu o swojej trasie Eternal Sunshine, który wkrótce trafi na platformę Peacock. Format projektu — dokument lub film koncertowy — nie został jeszcze sprecyzowany, informuje Variety.

Teaser z występu

W nagraniu Grande pokazano podczas jednego z numerów trasy: stoi ona na środku sceny i zapętla partię wokalną z utworu Eternal Sunshine. Na końcu klipu pojawia się napis zapowiadający nadchodzącą premierę projektu na Peacock.

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Praca nad materiałem

W ubiegłym tygodniu piosenkarka opublikowała także zdjęcia ze studia montażowego z reżyserem Christianem Breslauerem i montażystą Andrew Morrowem. Breslauer wcześniej współpracował z Grande przy teledyskach Yes, And? oraz We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), a także był współreżyserem i współautorem Brighter Days Ahead. Morrow montował filmy Renaissance: A Film by Beyoncé oraz Lil Nas X: Long Live Montero.

Trasa Eternal Sunshine rozpoczęła się 6 czerwca w Oakland Arena. Grande dała pięć koncertów w nowojorskim Barclays Center, a tournée zakończyło się dziesięcioma występami w londyńskiej O2 Arena.

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