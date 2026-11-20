В палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан Ахмед Якуб, которого израильские военные называли одним из самых разыскиваемых лиц на севере территории, в пятницу сдался силам безопасности. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Операции по розыску

По данным израильских военных, задержанию Якуба предшествовала серия операций бригады «Менаше», проводившихся под руководством службы безопасности «Шин Бет». Как отметили в армии, предыдущие попытки задержать его не дали результата.

Армейское радио Израиля первым сообщило о сдаче Якуба и назвало его самым разыскиваемым человеком на Западном берегу. По данным радио, израильские силы провели десятки операций для его задержания, а во время некоторых из них задерживали членов его семьи и близких знакомых.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления израильских военных

Израильские военные заявили, что Якуб возглавлял ячейку, которая, по их словам, совершила атаку с применением взрывного устройства вблизи линии разграничения в районе Гильбоа 23 июля 2024 года. В результате этого, по данным армии, ранения получили двое сотрудников Министерства обороны Израиля.

Военные также утверждают, что в течение нескольких лет Якуб пытался совершать нападения с применением стрелкового оружия и взрывчатки против израильских гражданских лиц и сил безопасности, а также поддерживал контакты с различными группировками за пределами Западного берега. Армейское радио сообщило, что он был старшим участником одной из группировок, действующих в Дженине.

Несколько месяцев назад палестинские чиновники заявляли, что Якуб погиб во время авиаудара по Дженину. Армейское радио предположило, что сообщения о его гибели могли быть направлены на прекращение поисков и предоставление ему возможности скрываться.

Читай нас в