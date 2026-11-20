В США реализация плана кораблестроения ВМС на 2027 финансовый год потребует в среднем около 53,8 млрд долларов ежегодно. Это на 41% больше, чем примерно 38,1 млрд долларов, которые флот в среднем получал на кораблестроение ежегодно в течение последних пяти лет, сообщает Breaking Defense со ссылкой на оценку Бюджетного управления Конгресса США.

Что учло Бюджетное управление Конгресса

Оценка включает расходы на перезарядку ядерных энергетических установок кораблей и закупку небоевых судов, в частности подержанных судов для морских перевозок. Эти расходы не были учтены в самом плане ВМС на 2027 год, хотя обычно финансируются по статьям кораблестроения. Поэтому расчет Бюджетного управления Конгресса превышает оценку ВМС в среднем на 4,6 млрд долларов в год.

В управлении отметили, что стоимость плана высока не только по сравнению с последними годами, но и по историческим меркам. За последнее десятилетие финансирование строительства кораблей достигло самых высоких уровней со времени наращивания обороны при администрации Рональда Рейгана в 1980-х годах.

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Различия в оценках и предложение Сената

Только закупка новых кораблей в рамках плана, по оценке Бюджетного управления Конгресса, обойдется в 1,47 трлн долларов в ценах 2026 года в течение 30 лет. ВМС оценивают эти расходы в 1,23 трлн долларов. Разницу объясняют иными предположениями относительно конструкции и возможностей будущих кораблей, методами расчета, а также учетом роста стоимости труда и материалов.

План и бюджетный запрос ВМС предусматривают 65,8 млрд долларов на кораблестроение в 2027 финансовом году. В рамках инициативы Golden Fleet администрации Трампа флот планируют увеличить до 450 кораблей, включая боевые, вспомогательные и беспилотные суда, к 2031 году. В то же время подкомитет Сената по оборонным ассигнованиям предложил сократить запрос ВМС примерно на 18,5 млрд долларов и предусмотреть на кораблестроение 41,6 млрд долларов.

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