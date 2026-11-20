У США реалізація плану кораблебудування ВМС на 2027 фінансовий рік потребуватиме в середньому близько 53,8 млрд доларів щороку. Це на 41% більше за приблизно 38,1 млрд доларів, які флот у середньому отримував на кораблебудування щороку протягом останніх п’яти років, повідомляє Breaking Defense з посиланням на оцінку Бюджетного управління Конгресу США.

Що врахувало Бюджетне управління

Оцінка включає витрати на перезарядження ядерних енергетичних установок кораблів і закупівлю небойових суден, зокрема вживаних суден для морських перевезень. Ці витрати не були враховані у самому плані ВМС на 2027 рік, хоча зазвичай фінансуються за статтями кораблебудування. Через це розрахунок Бюджетного управління перевищує оцінку ВМС у середньому на 4,6 млрд доларів на рік.

В управлінні зазначили, що вартість плану є високою не лише порівняно з останніми роками, а й за історичними мірками. За останнє десятиліття фінансування будівництва кораблів досягло найвищих рівнів від часу оборонного нарощування адміністрації Рональда Рейгана у 1980-х роках.

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Розбіжності в оцінках і пропозиція Сенату

Лише закупівля нових кораблів у межах плану, за оцінкою Бюджетного управління, коштуватиме 1,47 трлн доларів у цінах 2026 року протягом 30 років. ВМС оцінюють ці витрати у 1,23 трлн доларів. Різницю пояснюють іншими припущеннями щодо конструкції та можливостей майбутніх кораблів, методами розрахунку, а також врахуванням зростання вартості праці й матеріалів.

План і бюджетний запит ВМС передбачають 65,8 млрд доларів на кораблебудування у 2027 фінансовому році. У межах ініціативи Golden Fleet адміністрації Трампа флот планують збільшити до 450 кораблів, зокрема бойових, допоміжних і безпілотних суден, до 2031 року. Водночас підкомітет Сенату з питань оборонних асигнувань запропонував скоротити запит ВМС приблизно на 18,5 млрд доларів і передбачити на кораблебудування 41,6 млрд доларів.

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