在美国，实施海军2027财年造舰计划平均每年将需要约538亿美元。这比舰队过去五年平均每年获得的约381亿美元造舰资金高出41%，Breaking Defense报道，并援引美国国会预算办公室的评估。

国会预算办公室纳入了哪些内容

该评估包括为舰艇核动力装置重新装填燃料的费用，以及采购非战斗舰艇的费用，其中包括用于海运的二手船舶。这些费用未被纳入海军2027年计划本身，尽管通常通过造舰拨款项目获得资金。因此，国会预算办公室的计算结果平均每年比海军的估计高出46亿美元。

该办公室指出，该计划的成本不仅与近年来相比很高，按照历史标准也很高。过去十年间，舰艇建造资金达到自20世纪80年代罗纳德·里根政府时期国防扩张以来的最高水平。

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评估差异与参议院提案

根据国会预算办公室的评估，仅计划内采购新舰艇一项，在30年内按2026年价格计算就将耗资1.47万亿美元。海军估计这些支出为1.23万亿美元。差异的原因在于，对未来舰艇设计和能力的假设不同、计算方法不同，以及计入了劳动力和材料成本的上涨。

海军的计划和预算请求为2027财年造舰安排了658亿美元。在特朗普政府的“Golden Fleet”倡议框架下，计划到2031年将舰队扩大至450艘舰艇，其中包括战斗舰艇、辅助舰艇和无人舰艇。与此同时，参议院国防拨款小组委员会提议将海军的请求削减约185亿美元，并为造舰安排416亿美元。

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