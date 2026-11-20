W Stanach Zjednoczonych realizacja planu budowy okrętów Marynarki Wojennej na rok fiskalny 2027 będzie wymagała średnio około 53,8 mld dolarów rocznie. To o 41% więcej niż około 38,1 mld dolarów, które flota otrzymywała średnio rocznie na budowę okrętów w ciągu ostatnich pięciu lat, podaje Breaking Defense, powołując się na ocenę Biura Budżetowego Kongresu USA.

Co uwzględniło Biuro Budżetowe Kongresu

Ocena obejmuje koszty ponownego tankowania okrętowych siłowni jądrowych oraz zakupu jednostek niebojowych, w tym używanych statków do transportu morskiego. Koszty te nie zostały uwzględnione w samym planie Marynarki Wojennej na 2027 rok, choć zwykle są finansowane z pozycji dotyczących budowy okrętów. Z tego powodu wyliczenie Biura Budżetowego Kongresu przewyższa ocenę Marynarki Wojennej średnio o 4,6 mld dolarów rocznie.

Biuro zaznaczyło, że koszt planu jest wysoki nie tylko w porównaniu z ostatnimi latami, lecz także w ujęciu historycznym. W ciągu ostatniej dekady finansowanie budowy okrętów osiągnęło najwyższe poziomy od czasu rozbudowy obronności za administracji Ronalda Reagana w latach 80.

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Różnice w ocenach i propozycja Senatu

Sam zakup nowych okrętów w ramach planu, według oceny Biura Budżetowego Kongresu, będzie kosztował 1,47 bln dolarów w cenach z 2026 roku w ciągu 30 lat. Marynarka Wojenna szacuje te wydatki na 1,23 bln dolarów. Różnicę wyjaśniają odmienne założenia dotyczące konstrukcji i możliwości przyszłych okrętów, metody obliczeń, a także uwzględnienie wzrostu kosztów pracy i materiałów.

Plan i wniosek budżetowy Marynarki Wojennej przewidują 65,8 mld dolarów na budowę okrętów w roku fiskalnym 2027. W ramach inicjatywy Golden Fleet administracji Trumpa flota ma zostać zwiększona do 450 jednostek, w tym bojowych, pomocniczych i bezzałogowych, do 2031 roku. Jednocześnie podkomisja Senatu ds. środków na obronność zaproponowała zmniejszenie wniosku Marynarki Wojennej o około 18,5 mld dolarów i przeznaczenie 41,6 mld dolarów na budowę okrętów.

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