在约旦河西岸巴勒斯坦城市杰宁，被以色列军方称为该地区北部最受通缉人员之一的艾哈迈德·雅库布于周五向安全部队投降。《耶路撒冷邮报》报道称，消息援引以色列国防军。

搜捕行动

以色列军方称，在雅库布被拘捕前，“梅纳舍”旅在国家安全机构“辛贝特”的指挥下开展了一系列行动。军方指出，此前试图拘捕他的行动未能成功。

以色列陆军电台最先报道了雅库布投降的消息，并称他是约旦河西岸最受通缉的人。该电台称，以色列部队为拘捕他进行了数十次行动，在其中一些行动中拘留了他的家人和亲密熟人。

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以色列军方的声明

以色列军方表示，雅库布领导了一个小组，该小组据称于2024年7月23日在吉尔博阿地区分界线附近使用爆炸装置发动袭击。军方称，事件造成两名以色列国防部工作人员受伤。

军方还称，雅库布多年来试图使用枪械和爆炸物对以色列平民及安全部队发动袭击，并与约旦河西岸以外的不同组织保持联系。以色列陆军电台报道称，他是杰宁一个活动组织的高级成员。

数月前，巴勒斯坦官员曾表示，雅库布在对杰宁的一次空袭中死亡。以色列陆军电台推测，有关他死亡的消息可能旨在停止搜捕，并让他能够继续藏匿。

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