Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила тюрьмам штатов и местным изоляторам использовать технологии направленного глушения для блокировки контрабандных мобильных телефонов. Как сообщает Ars Technica, ранее FCC трактовала федеральный запрет на преднамеренное вмешательство в лицензированную радиосвязь как не позволяющий нефедеральным учреждениям глушить сигнал в тюрьмах.

Председатель FCC Брендан Карр заявил, что ни одно учреждение не будет обязано применять эту технологию. Учреждения, которые решат ее использовать, должны подать заявку в комиссию, описать способ развертывания системы и по результатам тестов доказать, что она не выходит за пределы определенной зоны и не мешает законной связи за пределами территории тюрьмы. Жителей прилегающих районов также должны предупреждать до начала работы оборудования.

Предостережения мобильной индустрии

Лоббистская группа беспроводной индустрии CTIA сообщила FCC о результатах пилотного тестирования, проведенного совместно с Virginia Tech Applied Research Corporation и Департаментом исполнения наказаний Южной Каролины. По данным CTIA, даже при ограниченном количестве микроглушителей, частот и мощности система блокировала звонки на номер 911, препятствовала работе сетей общественной безопасности и другой связи, а воздействие на инфраструктуру мобильных сетей фиксировалось на расстоянии до 2,5 мили — примерно 4 километров.

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В то же время в сценариях на открытых прогулочных площадках для заключенных от половины до двух третей попыток позвонить с целевых контрабандных устройств были успешными. CTIA считает, что современные системы глушения могут одновременно блокировать законные коммуникации и не перекрывать значительную часть нежелательных звонков.

Позиция FCC и предостережение комиссара

Карр заявил, что контрабандные телефоны попадают в тюрьмы тысячами ежегодно и могут использоваться для мошенничества, наркоторговли и организации насильственных нападений. Новое решение поддержали компании, предоставляющие услуги телефонной связи в тюрьмах, ассоциации прокуроров, руководители исправительных учреждений и полицейские организации.

Комиссар FCC Анна Гомес, единственная демократка в составе комиссии, проголосовала за решение после внесения мер предосторожности, но частично выразила несогласие. Она подчеркнула риск помех для экстренных звонков, пожарных служб, полиции и медицинской помощи, а также предостерегла, что расходы на глушение не должны перекладываться на семьи заключенных через повышение стоимости звонков.

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