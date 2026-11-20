Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) zezwoliła więzieniom stanowym i lokalnym aresztom na stosowanie technologii ukierunkowanego zagłuszania w celu blokowania przemycanych telefonów komórkowych. Jak informuje Ars Technica, wcześniej FCC interpretowała federalny zakaz celowego zakłócania licencjonowanej łączności radiowej jako zakazujący instytucjom niefederalnym zagłuszania sygnału w więzieniach.

Przewodniczący FCC Brendan Carr oświadczył, że żadna placówka nie będzie zobowiązana do stosowania tej technologii. Placówki, które zdecydują się z niej korzystać, muszą złożyć wniosek do komisji, opisać sposób wdrożenia systemu oraz na podstawie wyników testów udowodnić, że nie wykracza on poza wyznaczony obszar i nie zakłóca legalnej łączności poza terenem więzienia. Mieszkańcy sąsiednich obszarów również muszą zostać powiadomieni przed rozpoczęciem działania urządzeń.

Zastrzeżenia branży mobilnej

Lobbystyczna grupa branży bezprzewodowej CTIA poinformowała FCC o wynikach pilotażowych testów przeprowadzonych wspólnie z Virginia Tech Applied Research Corporation oraz Departamentem Więziennictwa Karoliny Południowej. Według CTIA, nawet przy ograniczonej liczbie mikrozakłócaczy, częstotliwości i mocy system blokował połączenia z numerem 911, zakłócał działanie sieci bezpieczeństwa publicznego i innej łączności, a wpływ na infrastrukturę sieci komórkowych odnotowano w odległości do 2,5 mili, czyli około 4 kilometrów.

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Jednocześnie w scenariuszach dotyczących otwartych terenów spacerowych dla osadzonych od połowy do dwóch trzecich prób wykonania połączenia z docelowych przemycanych urządzeń było udanych. CTIA uważa, że nowoczesne systemy zagłuszania mogą jednocześnie blokować legalną komunikację i nie powstrzymywać znacznej części niepożądanych połączeń.

Stanowisko FCC i zastrzeżenia komisarz

Carr powiedział, że przemycane telefony trafiają do więzień w tysiącach każdego roku i mogą być wykorzystywane do oszustw, handlu narkotykami oraz organizowania brutalnych ataków. Nową decyzję poparły firmy świadczące usługi telefoniczne w więzieniach, stowarzyszenia prokuratorów, kierownicy zakładów karnych i organizacje policyjne.

Komisarz FCC Anna Gomez, jedyna demokratka w składzie komisji, zagłosowała za decyzją po wprowadzeniu zabezpieczeń, lecz częściowo zgłosiła zdanie odrębne. Podkreśliła ryzyko zakłóceń połączeń alarmowych, służb pożarniczych, policji i pomocy medycznej, a także ostrzegła, że kosztów zagłuszania nie należy przerzucać na rodziny osadzonych poprzez podwyższanie cen połączeń.

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