美国联邦通信委员会（FCC）允许州监狱和地方拘留设施使用定向干扰技术，阻断走私手机。正如Ars Technica报道，FCC此前将联邦禁止故意干扰获许可无线电通信的规定解释为，不允许非联邦机构在监狱内干扰信号。

FCC主席布伦丹·卡尔表示，任何机构都不会被强制使用这项技术。选择使用该技术的设施必须向委员会提交申请，说明系统部署方式，并根据测试结果证明其不会超出指定区域，也不会干扰监狱场地外的合法通信。附近地区的居民也必须在设备开始运行前得到通知。

移动通信行业的警告

无线通信行业游说团体CTIA向FCC通报了试点测试结果。测试由该组织与Virginia Tech Applied Research Corporation及南卡罗来纳州惩教署共同进行。CTIA称，即便微型干扰器、频率和功率的数量有限，该系统仍会阻断拨打911的电话，干扰公共安全网络及其他通信；对移动网络基础设施的影响最远可在2.5英里、约4公里外被记录到。

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与此同时，在为囚犯设置的开放式户外活动场地的场景中，使用目标走私设备拨打电话的尝试中，半数至三分之二取得成功。CTIA认为，现代干扰系统可能一方面阻断合法通信，另一方面又无法拦截相当一部分不受欢迎的电话。

FCC的立场及委员的警告

卡尔表示，每年有数千部走私手机进入监狱，它们可能被用于诈骗、贩毒和组织暴力袭击。提供监狱电话服务的公司、检察官协会、惩教机构负责人以及警察组织支持这项新决定。

FCC委员安娜·戈麦斯是委员会中唯一的民主党人。她在加入保障措施后投票支持该决定，但表达了部分异议。她强调了对紧急呼叫、消防部门、警察和医疗救助造成干扰的风险，并警告称，不应通过提高通话费用，将干扰成本转嫁给囚犯家属。

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