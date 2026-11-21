Президент США Дональд Трамп подписал закон Common Cents Act, который позволяет компаниям округлять суммы наличных расчетов до ближайших 5 центов. Документ приняли на фоне завершения производства одноцентовых монет в США, сообщает Anadolu Agency.

Правила для наличных платежей

Закон устанавливает федеральные стандарты для ситуаций, когда продавец не может выдать точную сдачу. Суммы разрешается округлять как в большую, так и в меньшую сторону до ближайших 5 центов.

Например, покупка стоимостью 10,02 доллара с учетом налогов может быть округлена до 10 долларов. Если сумма составляет 10,04 доллара, ее могут округлить до 10,05 доллара.

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Реакция розничной торговли

Ранее предприятия могли столкнуться с возможными судебными исками из-за неспособности выдать точную сдачу, даже если округление было в пользу покупателя. Торговые объединения приветствовали новые правила, заявив, что они дают ритейлерам более четкие ориентиры для работы с наличными.

Директор по регуляторной политике Национальной ассоциации магазинов шаговой доступности Бреннан Дакетт отметил, что продавцы ожидали федеральных рекомендаций по обработке наличных платежей после завершения производства пенни. Положительно закон оценил и президент сети магазинов Kwik Trip Скотт Зитлов.

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