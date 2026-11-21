Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę Common Cents Act, która pozwala firmom zaokrąglać kwoty płatności gotówkowych do najbliższych 5 centów. Dokument przyjęto w związku z zakończeniem produkcji monet jednopensowych w USA, informuje Anadolu Agency.

Zasady dotyczące płatności gotówkowych

Ustawa ustanawia federalne standardy dla sytuacji, w których sprzedawca nie ma możliwości wydać dokładnej reszty. Kwoty można zaokrąglać zarówno w górę, jak i w dół do najbliższych 5 centów.

Na przykład zakup o wartości 10,02 dolara wraz z podatkami może zostać zaokrąglony do 10 dolarów. Jeśli kwota wynosi 10,04 dolara, może zostać zaokrąglona do 10,05 dolara.

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Reakcja handlu detalicznego

Wcześniej przedsiębiorstwa mogły spotkać się z możliwymi pozwami sądowymi z powodu niemożności wydania dokładnej reszty, nawet jeśli zaokrąglenie było korzystne dla kupującego. Stowarzyszenia handlowe z zadowoleniem przyjęły nowe zasady, stwierdzając, że dają one detalistom wyraźniejsze wytyczne dotyczące obsługi gotówki.

Dyrektor ds. polityki regulacyjnej National Association of Convenience Stores, Brennan Duckett, zaznaczył, że sprzedawcy oczekiwali federalnych wytycznych dotyczących obsługi płatności gotówkowych po zakończeniu produkcji monet jednopensowych. Pozytywnie ustawę ocenił również prezes sieci sklepów Kwik Trip Scott Zietlow.

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