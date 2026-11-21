Исследователи Института Вейцмана в Реховоте, Израиль, создали молекулярный ротор из спиральной органической молекулы. По заключению ученых, электрический ток заставляет ее вращаться, а вращение может повышать проводимость системы до 100 раз. О работе, опубликованной в журнале Nature, сообщает Jerusalem Post.

Молекула между золотыми электродами

Ученые разместили одну спиральную органическую молекулу между двумя золотыми электродами при температуре 4,2 кельвина — примерно минус 269 градусов Цельсия. Для этого тонкую золотую проволоку разорвали в сверхохлажденной вакуумной камере, образовав два атомарно острых конца. Когда их расположили на расстоянии долей нанометра, молекула соединила электроды, создав путь для электронов.

После подачи напряжения исследователи зафиксировали циклические скачки электрического тока. По заключению команды, их последовательность свидетельствовала об устойчивом вращении молекулы в одном направлении. Когда направление тока изменили, изменилась и последовательность скачков, что указывало на вращение в противоположную сторону.

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Переход к непрерывному движению

При определенном пороге напряжения ток через молекулу внезапно возрастал до 100 раз. Теоретические расчеты показали, что это происходит при переходе от последовательных шагов вращения к плавному непрерывному движению. В процессе такого вращения конфигурация молекулы меняется и создает более благоприятный путь для прохождения электронов.

Руководитель лаборатории профессор Орен Таль отметил, что порог резкого роста тока можно регулировать, растягивая или сжимая молекулу. Исследование возглавил доктор Анил Кумар Сингх, проводивший эксперименты в Институте Вейцмана во время постдокторской подготовки.

Возможные применения

Исследователи рассматривают этот принцип как возможную основу для молекулярных насосов, наноразмерных переключателей, сверхчувствительных сенсоров или компонентов технологий хранения энергии. В то же время практическое применение потребует создания больших массивов молекул с контролируемой ориентацией и электрическими соединениями. Команда также планирует проверить, можно ли воспроизвести эффект при комнатной температуре.

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