Naukowcy z Instytutu Weizmanna w Rechowot w Izraelu stworzyli molekularny rotor z helikalnej cząsteczki organicznej. Według naukowców prąd elektryczny wprawia ją w ruch obrotowy, a obrót może zwiększać przewodność układu nawet 100 razy. O pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature informuje Jerusalem Post.

Cząsteczka między złotymi elektrodami

Naukowcy umieścili pojedynczą helikalną cząsteczkę organiczną między dwiema złotymi elektrodami w temperaturze 4,2 kelwina — około minus 269 stopni Celsjusza. W tym celu przerwali cienki złoty drut w ultrazimnej komorze próżniowej, tworząc dwa atomowo ostre końce. Gdy umieszczono je w odległości ułamków nanometra, cząsteczka połączyła elektrody, tworząc drogę dla elektronów.

Po przyłożeniu napięcia badacze zarejestrowali cykliczne skoki prądu elektrycznego. Według wniosków zespołu ich sekwencja wskazywała na stały obrót cząsteczki w jednym kierunku. Gdy zmieniono kierunek prądu, zmieniła się również sekwencja skoków, co wskazywało na obrót w przeciwną stronę.

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Przejście do ruchu ciągłego

Przy określonym progu napięcia prąd przepływający przez cząsteczkę nagle wzrastał nawet 100 razy. Obliczenia teoretyczne wskazały, że dzieje się tak podczas przejścia od kolejnych etapów obrotu do płynnego, ciągłego ruchu. W trakcie takiego obrotu konfiguracja cząsteczki zmienia się i tworzy korzystniejszą drogę dla przepływu elektronów.

Kierownik laboratorium, profesor Oren Tal, zaznaczył, że próg gwałtownego wzrostu prądu można regulować poprzez rozciąganie lub ściskanie cząsteczki. Badaniami kierował doktor Anil Kumar Singh, który prowadził eksperymenty w Instytucie Weizmanna podczas stażu podoktorskiego.

Możliwe zastosowania

Naukowcy rozważają tę zasadę jako możliwą podstawę pomp molekularnych, nanoskalowych przełączników, ultrasensytywnych czujników lub komponentów technologii magazynowania energii. Jednocześnie praktyczne zastosowanie będzie wymagało stworzenia dużych macierzy cząsteczek o kontrolowanej orientacji i połączeniach elektrycznych. Zespół planuje również sprawdzić, czy efekt można odtworzyć w temperaturze pokojowej.

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