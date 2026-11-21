Дослідники Інституту Вейцмана в Реховоті, Ізраїль, створили молекулярний ротор зі спіральної органічної молекули. За висновком науковців, електричний струм змушує її обертатися, а обертання може підвищувати провідність системи до 100 разів. Про роботу, опубліковану в журналі Nature, повідомляє Jerusalem Post.

Молекула між золотими електродами

Науковці розмістили одну спіральну органічну молекулу між двома золотими електродами за температури 4,2 кельвіна — приблизно мінус 269 градусів Цельсія. Для цього тонкий золотий дріт розірвали у надохолодженій вакуумній камері, утворивши два атомарно гострі кінці. Коли їх розташували на відстані часток нанометра, молекула з'єднала електроди, створивши шлях для електронів.

Після подачі напруги дослідники зафіксували циклічні стрибки електричного струму. Їхня послідовність, за висновком команди, свідчила про стале обертання молекули в одному напрямку. Коли напрям струму змінили, змінилася й послідовність стрибків, що вказувало на обертання у протилежний бік.

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Перехід до безперервного руху

За певного порогу напруги струм через молекулу раптово зростав до 100 разів. Теоретичні розрахунки вказали, що це відбувається під час переходу від послідовних кроків обертання до плавного безперервного руху. У процесі такого обертання конфігурація молекули змінюється та створює сприятливіший шлях для проходження електронів.

Керівник лабораторії професор Орен Таль зазначив, що поріг різкого зростання струму можна регулювати, розтягуючи або стискаючи молекулу. Дослідження очолив доктор Аніл Кумар Сінгх, який проводив експерименти в Інституті Вейцмана під час постдокторської підготовки.

Можливі застосування

Дослідники розглядають цей принцип як можливу основу для молекулярних насосів, нанорозмірних перемикачів, надчутливих сенсорів або компонентів технологій зберігання енергії. Водночас практичне використання вимагатиме створення великих масивів молекул із контрольованою орієнтацією та електричними з'єднаннями. Команда також планує перевірити, чи можна відтворити ефект за кімнатної температури.

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