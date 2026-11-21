以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究所的研究人员利用一个螺旋有机分子制造出分子转子。科学家认为，电流会使其旋转，而旋转可将系统的导电性提高至100倍。有关发表在《自然》杂志上的这项研究，《耶路撒冷邮报》进行了报道。

金电极之间的分子

科学家在4.2开尔文——约零下269摄氏度——的温度下，将一个螺旋有机分子置于两个金电极之间。为此，他们在超低温真空腔中拉断一根细金丝，形成两个原子级尖锐的端点。当两个端点相距几分之一纳米时，该分子连接了电极，为电子形成了一条通路。

施加电压后，研究人员记录到电流的周期性跃升。团队认为，这些跃升的序列表明该分子沿一个方向持续旋转。当电流方向改变时，跃升序列也随之改变，这表明分子向相反方向旋转。

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向连续运动的过渡

当达到某一电压阈值时，流经分子的电流突然增加至100倍。理论计算表明，这发生在旋转从连续的步进转变为平滑的连续运动时。在这种旋转过程中，分子的构型发生变化，并为电子通过形成更有利的通路。

实验室负责人奥伦·塔尔教授指出，通过拉伸或压缩分子，可以调节电流急剧上升的阈值。这项研究由阿尼尔·库马尔·辛格博士领导；他在进行博士后培训期间于魏茨曼科学研究所开展了实验。

可能的应用

研究人员认为，这一原理可能成为分子泵、纳米级开关、超灵敏传感器或储能技术组件的基础。同时，实际应用将需要制造具有受控取向和电连接的大型分子阵列。团队还计划检验这一效应能否在室温下复现。

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