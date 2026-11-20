В США индекс Nasdaq Composite в пятницу снизился почти на 4% и потерял весь рост с начала 2026 года на фоне ускорения распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 также вошли в коррекцию, опустившись более чем на 10% от недавних максимумов.

Как сообщает CNBC, 6 октября, когда Nasdaq достиг рекордного уровня закрытия, индекс рос почти на 19% с начала года. Во время торгов индикатор рыночного импульса S&P Oscillator снижался до минус 8%, что, по данным MarketEdge, стало самым сильным сигналом давления продавцов с марта.

Акции ИИ-компаний снижаются

Акции Anthropic снижались на 10% во второй день торгов. Накануне бумаги компании, создавшей Claude, закрылись на уровне 97,17 доллара — на 17% выше, но ниже цены открытия в 111,50 доллара и внутридневного максимума в 115,10 доллара.

Котировки Nvidia снижались на 9% и направлялись к седьмой подряд сессии падения. По информации Reuters, на которую ссылается CNBC, американские регуляторы рынка ценных бумаг проверяют практики бухгалтерского учета компании. Негативные настроения вокруг Nvidia распространяются и на более широкий сегмент акций ИИ, считает CNBC Investing Club.

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Alphabet держится лучше рынка

Среди относительно устойчивых технологических компаний была Alphabet — материнская компания Google, чьи акции в течение дня практически не менялись в цене. Аналитики JPMorgan подтвердили рекомендацию, эквивалентную покупке, и целевую цену в 375 долларов за акцию.

JPMorgan обратил внимание на ускорение выпуска моделей Gemini 4: в течение месяца Google представила Carbon, Hydrogen и Neon. Аналитики также отметили переименование агентного помощника Gemini со Spark на Tasks и расширение доступа к нему для бесплатных пользователей в шести странах, в том числе в США, Канаде и Японии. В то же время в JPMorgan назвали риск сокращения роли поиска из-за ИИ-сервисов главным сдерживающим фактором для Google.

На фоне общего падения рынка росли акции компаний потребительского сектора Kimberly-Clark и Constellation Brands, а также Costco. Акции Home Depot также дорожали, тогда как инвесторы покупали американские государственные облигации, что способствовало снижению их доходности.

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