У США індекс Nasdaq Composite у п’ятницю знизився майже на 4% та втратив усе зростання від початку 2026 року на тлі прискорення розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Dow Jones Industrial Average та S&P 500 також увійшли в корекцію, опустившись більш ніж на 10% від недавніх максимумів.

Як повідомляє CNBC, 6 жовтня, коли Nasdaq досяг рекордного рівня закриття, індекс зростав майже на 19% від початку року. Під час торгів індикатор ринкового імпульсу S&P Oscillator знижувався до мінус 8%, що, за даними MarketEdge, стало найсильнішим сигналом тиску продавців із березня.

Акції ШІ-компаній знижуються

Акції Anthropic другого дня торгів знижувалися на 10%. Напередодні папери компанії, яка створила Claude, закрилися на рівні 97,17 долара — на 17% вище, але нижче за ціну відкриття 111,50 долара та внутрішньоденний максимум 115,10 долара.

Котирування Nvidia знижувалися на 9% і прямували до сьомої поспіль сесії падіння. За інформацією Reuters, на яку посилається CNBC, американські регулятори ринку цінних паперів перевіряють практики бухгалтерського обліку компанії. Негативні настрої навколо Nvidia, на думку CNBC Investing Club, поширюються і на ширший сегмент ШІ-акцій.

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Alphabet тримається краще за ринок

Серед відносно стійких технологічних компаній була Alphabet — материнська компанія Google, чиї акції вдень практично не змінювалися в ціні. Аналітики JPMorgan підтвердили рекомендацію, еквівалентну купівлі, та цільову ціну 375 доларів за акцію.

JPMorgan звернув увагу на прискорення випуску моделей Gemini 4: протягом місяця Google представила Carbon, Hydrogen і Neon. Аналітики також відзначили перейменування агентного помічника Gemini зі Spark на Tasks та розширення доступу до нього для безкоштовних користувачів у шести країнах, зокрема у США, Канаді та Японії. Водночас у JPMorgan назвали ризик скорочення ролі пошуку через ШІ-сервіси головним стримувальним чинником для Google.

На тлі загального падіння ринку зростали акції компаній споживчого сектору Kimberly-Clark і Constellation Brands, а також Costco. Акції Home Depot також дорожчали, тоді як інвестори купували американські державні облігації, що сприяло зниженню їхньої прибутковості.

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