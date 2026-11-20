W Stanach Zjednoczonych indeks Nasdaq Composite spadł w piątek o niemal 4% i stracił cały wzrost od początku 2026 roku w związku z przyspieszeniem wyprzedaży akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Dow Jones Industrial Average i S&P 500 również weszły w korektę, spadając o ponad 10% od niedawnych maksimów.

Jak podaje CNBC, 6 października, gdy Nasdaq osiągnął rekordowy poziom zamknięcia, indeks zyskiwał niemal 19% od początku roku. W trakcie sesji wskaźnik impetu rynkowego S&P Oscillator spadł do minus 8%, co według MarketEdge było najsilniejszym sygnałem presji sprzedażowej od marca.

Akcje spółek AI spadają

Akcje Anthropic spadały o 10% w drugim dniu notowań. Dzień wcześniej papiery spółki, która stworzyła Claude, zamknęły się na poziomie 97,17 dolara — o 17% wyżej, lecz poniżej ceny otwarcia wynoszącej 111,50 dolara i maksimum śródsesyjnego na poziomie 115,10 dolara.

Notowania Nvidii spadały o 9% i zmierzały ku siódmej z rzędu spadkowej sesji. Według informacji Reutersa, na które powołuje się CNBC, amerykańscy regulatorzy rynku papierów wartościowych badają praktyki księgowe spółki. Negatywne nastroje wokół Nvidii rozprzestrzeniają się również na szerszy segment akcji AI, zdaniem CNBC Investing Club.

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Alphabet radzi sobie lepiej niż rynek

Wśród relatywnie odpornych spółek technologicznych znalazł się Alphabet — spółka matka Google, której akcje w ciągu dnia praktycznie nie zmieniały ceny. Analitycy JPMorgan podtrzymali rekomendację równoważną kupnu oraz cenę docelową 375 dolarów za akcję.

JPMorgan zwrócił uwagę na przyspieszenie wydawania modeli Gemini 4: w ciągu miesiąca Google zaprezentował Carbon, Hydrogen i Neon. Analitycy odnotowali również zmianę nazwy agenta-asystenta Gemini ze Spark na Tasks oraz rozszerzenie dostępu do niego dla bezpłatnych użytkowników w sześciu krajach, w tym w USA, Kanadzie i Japonii. Jednocześnie w JPMorgan uznano ryzyko ograniczenia roli wyszukiwania przez usługi AI za główny czynnik hamujący dla Google.

Na tle ogólnego spadku rynku rosły akcje spółek sektora konsumenckiego Kimberly-Clark i Constellation Brands, a także Costco. Drożały również akcje Home Depot, podczas gdy inwestorzy kupowali amerykańskie obligacje skarbowe, co przyczyniło się do spadku ich rentowności.

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