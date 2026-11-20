在美国，纳斯达克综合指数周五下跌近4%，在与人工智能相关公司的股票抛售加速之际，抹去了自2026年初以来的全部涨幅。道琼斯工业平均指数和标普500指数也进入调整区间，较近期高点下跌超过10%。

据CNBC报道，10月6日纳斯达克创下收盘纪录时，该指数年初至今涨幅接近19%。交易期间，市场动能指标S&P Oscillator跌至负8%，MarketEdge的数据显示，这是自3月以来最强的卖压信号。

AI公司股票下跌

Anthropic的股票在上市交易第二天下跌10%。前一天，这家开发Claude的公司股票收于97.17美元——上涨17%，但低于111.50美元的开盘价及115.10美元的盘中高点。

Nvidia股价下跌9%，并迈向连续第七个交易日下跌。据CNBC援引路透社的消息，美国证券市场监管机构正在审查该公司的会计操作。CNBC Investing Club认为，围绕Nvidia的负面情绪也正蔓延至更广泛的AI股票板块。

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Alphabet表现优于大盘

在相对坚挺的科技公司中，包括Google母公司Alphabet，其股价在盘中几乎没有变化。摩根大通分析师重申了相当于买入的评级，并维持每股375美元的目标价。

摩根大通注意到Gemini 4模型发布速度加快：Google在一个月内推出了Carbon、Hydrogen和Neon。分析师还指出，Gemini智能体助手已从Spark更名为Tasks，并将其使用权限扩大至六个国家的免费用户，包括美国、加拿大和日本。与此同时，摩根大通称，AI服务导致搜索角色缩减的风险是Google面临的主要制约因素。

在整体市场下跌的背景下，消费板块公司Kimberly-Clark、Constellation Brands以及Costco的股票上涨。Home Depot股价也走高，同时投资者买入美国政府债券，推动其收益率下降。

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